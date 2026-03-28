Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"İYİ HİSSEDİYORUM"

"İyi hissediyorum. Bu ara bizler için önemli. Odak ve konsantre bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gayet iyi giden bir çalışma periyodu var bizim için."

SAKATLIK DURUMU, DERBİ

"Gaziantep maçıyla sahalara geri döndüm. Yüzde yüz bir şekilde sahada değildim ama bu süre esnasında da çalışmalarımı sürdürüyorum. Fiziksel çalışmalarıma devam ediyorum. Çok önemli olan Beşiktaş maçına hazır olabilmek için takım arkadaşlarım gibi çalışmalarıma devam ediyorum."

EN GOLCÜ SEZON CEVABI

"Fenerbahçe'de mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım. Burada iyi bir adaptasyon süreci geçirdim ve Fenerbahçe'de neredeyse iki sene olacak. Kontratım da uzadı. Bireysel ve takım olarak iyi performans göstermeye gayret ediyoruz. Kariyerimin (5 gol daha atması halinde) en iyi sezonu olacak. Görünen o ki bunu yapabilirim. Tabii ki bunu birlikte göstereceğimiz performansla göstermek isterim."

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

"Çok daha iyi performans göstermek ve hocamın güvenini boşa çıkarmamak adına elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

POZİSYONU, TEDESCO İLE İLİŞKİSİ

"Hocamızla iyi bir ilişkimiz var. İkimizin de birbirine çok büyük saygısı var. Performansımda onun da katkısı var.

Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu performans aslında kolektif bir performans. Benim pozisyonum 10 numara ama geçmişte de 9 numarada oynadım, farklı pozisyonlarda oynadım. Kariyerimde sadece 10 numara değil, farklı pozisyonlarda da oynadım. Benim pozisyonum ne olursa olsun amacım takıma yardımcı olmak."

BEŞİKTAŞ DERBİSİ

"Çok önemli bir maç bizim için. Taraftarımızın bizi muazzam bir şekilde destekleyeceğine inanıyoruz. Hedefimiz için maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef kaybetmememiz gereken puanları kaybettik ama en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor. Oynayacağımız maçlar zor ama bizler de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Milli arada daha iyi çalışıyoruz daha güçlü dönebilmek adına. Sahada en iyisini yapmak istiyoruz. Taraftarımızdan destek istiyoruz. Oynayacağımız maçları kazanmamız gerekiyor. Hem kupada hem de ligde aynı mentalite ve aynı çalışma arzusu ile devam etmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim."

"FENERBAHÇE'DE OLMAK ŞANS"

"Sürekli olarak takım arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Saha içinde ve saha dışında sürekli konuşuyoruz. Onların kariyeri ve iyilikleri için ben de düşüncelerimi paylaşıyorum. Fenerbahçe'de olmak bizim için önemli bir şans, bu formanın değerini bilmek gerekiyor."

"BURADA MUTLUYUZ"

"Ailemle birlikte İstanbul'da olduğumuz için mutluyuz. Bu şehri ve Türkiye'yi seviyoruz. Daha çok evde vakit geçirmeyi seviyorum.

Şunu söylemeliyim; İstanbul harika bir şehir, Türkiye harika bir ülke."

"ONLARI SERBEST BIRAKIYORUM"

"Çocuklarım çok fazla futboldan hoşlanmıyorlar ama futbol oynamayı seviyorlar. Antrenman da yaptıkları oluyor. Onlar geleceklerinde neyi istiyorlarsa onu yapabilirler. Gayet sakin bir şekilde yaklaşıyorum. İyi bir eğitim almalarını istiyorum. Futbolcu olmak isterse bunun peşinden gidebilirler ama ben onları serbest bırakıyorum."

TARAFTARA MESAJI

"Taraftarlarımıza şunu söylemek istiyorum; bizlere sonuna kadar inansınlar. Çok önemli maçlar kazandık birlikte.

Maalesef kazanmamız gereken bazı maçları kazanamadık. Her maçı kazanmak istiyoruz. Sezon uzun ve sadece bir maç yok oynayacağımız. Güçlü bir kadromuz var. Sonuna kadar bizlere inansınlar. Stadyuma gelerek bize destek olsunlar. Onların desteği ile hedefimize ulaşabiliriz. Çok daha iyi bir durumda olacağız. Bu ara bize katkı sağlayacak. Milli aradan sonra çok daha iyi olacağımızdan şüpheleri olmasın."