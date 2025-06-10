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Spor

Anderson Talisca'dan transfer itirafı! ''Tüm Türkiye seferber oldu''

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Anderson Talisca, sarı lacivertlilere geliş sürecini anlattı. Brezilyalı yıldız futbolcu, 'Bahia'ya devre arasında dönebilirdim. Fenerbahçe'ye söz vermiştim ama tüm Türkiye seferber oldu' dedi.

Haber Merkezi10 Haziran 2025 Salı 23:04 - Güncelleme:
Anderson Talisca'dan transfer itirafı! ''Tüm Türkiye seferber oldu''
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Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Anderson Talisca, sarı lacivertlilere geliş sürecini anlattı. Brezilyalı yıldız futbolcu, "Bahia'ya devre arasında dönebilirdim. Fenerbahçe'ye söz vermiştim ama tüm Türkiye seferber oldu" dedi.

Brezilya basınından Jogo Aberto'ya konuşan Talisca, "Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia'yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez" dedi.

Anderson Talisca, son olarak "Altı ay önce, Al-Nassr'dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia'da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır." sözleri ile konuşmasını noktaladı.

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