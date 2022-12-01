Bir dönem formasını giydiği Beşiktaş'ta taraftarların en sevdiği isimlerden biri olan Anderson Talisca, kariyerinde flaş bir karar alarak Çin'e gitmişti. Bu ülkeden de Suudi Arabistan'a transfer olan Talisca, 2021'den bu yana Al Nassr'da forma giyiyor. Suudi Arabistan Teknik Direktörü Herve Renard'ı eleştiren Anderson Talisca'ya, Suudi basınından sert tepki geldi.

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ANDERSON TALISCA'DAN HERVE RENARD'A ELEŞTİRİ

Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan teknik direktörü Renard'ı, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynanan maçtan önce eleştirdi.

SUUDİLER TALISCA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Talisca, Renard'ın kadroya 9 tane Al-Hilal oyuncusu almasına sert tepki gösterdi. Mesaj öncelikle dikkat çekmedi ancak Suudiler, Arjantin'i 2-1 yenince Talisca büyük tepki aldı.

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"SINIR DIŞI EDİLMELİ"

Suudiler, Talisca'nın Suudi Arabistan'ın Arjantin maçındaki kadrosuna yönelik eleştirisini, milli takım oyuncuları arasına nifak sokmak ve kamuoyunu kışkırtmakla suçlarken "Brezilyalı oyuncu Krallık'tan sınır dışı edilmeli" ifadelerini kullandılar.

2024 YILINDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Brezilyalı yıldızın Al Nassr'la olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.