Andorra Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç canlı nereden izlenecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. Türkiye'nin grup liderliği için sahada olacağı müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin araştırmalar yapılmaya başlandı. Müsabakada, Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Andorra Türkiye maçı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında 17 Kasım Pazar akşamı deplasmanda Andorra ile karşı karşıyagelecek. Ulusal Stadyum'da oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

EURO 2020'ye katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı, grup liderliği için Andorra maçını kazanarak, Fransa'nın deplasmanda Arnavutluk karşısında puan kaybını bekleyecek.

Son maçlar öncesinde 22 puanlı Fransa'nın 2 puan gerisinde yer alan ay-yıldızlı ekip, ikili averajda önde olduğu Fransa'nın Arnavutluk deplasmanında herhangi bir puan kaybı durumunda grubunu lider olarak tamamlayacak.

Türkiye'nin yer aldığı grupta yarın TSİ 22.45'te Arnavutluk-Fransa ve Moldova-İzlanda maçları da oynanacak.

MAÇIN ADAY KADROSU

Milli takımda, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarılmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür, kadroya alınmıştı.

A Milli Takım'ın Andorra maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Mert Müldür (Rapid Wien)

Orta saha: Deniz Türüç, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Forvet: Enes Ünal (Real Valladolid), Güven Yalçın (Beşiktaş)