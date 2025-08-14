Valencia'da forma giyen Portekizli orta saha André Almeida'nın Trabzonspor'a transferi zora girdi. Sezon başında İspanyol ekibin planlarında yer almasına rağmen son haftalarda "ayrılacaklar" listesine eklenen 24 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'la görüşmeler yürütüyor.

Ancak Valencia'nın 8 milyon euroluk bonservis talebine karşılık Bordo-Mavililer bu rakama çıkmak istemiyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor. Valencia, satıştan elde edeceği geliri yeni transferler için kullanmayı planlıyor. Almeida, Trabzonspor'un yanı sıra başka kulüplerin de radarında. Trabzonspor bu yaz İspanya pazarında aktif hareket ediyor. Bordo-Mavililer, orta sahaya liderlik edebilecek tecrübeli bir isim ekleyerek kadro derinliğini artırmak istiyor. Ancak transferin gerçekleşmesi, iki kulüp arasındaki fiyat farkının kapanmasına bağlı görünüyor.