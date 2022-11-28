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Spor

Andre Ayew: Fenerbahçe'yi çok özlüyorum

Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 3-2 mağlup eden Gana'da Andre Ayew, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

28 Kasım 2022 Pazartesi 23:20 - Güncelleme:
Andre Ayew: Fenerbahçe'yi çok özlüyorum
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Gana Milli Takımı'nın Kaptanı Andre Ayew, Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye karşı aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından TRT Spor'a konuştu.

Ayew, "Zor bir maçtı gerçekten. Hedefimize ulaşmış olduk. Bizim için Uruguay maçı çok önemli. Zor bir maç olacak. Hazırlanmamız gereken bir maç. İnşallah turu alırız ve üst tura geçeriz." dedi.

Gana'nın genç bir kadrosunun hatırlatılması üzerine tecrübeli futbolcu, "Kaptan olduğum için onlara örnek olmalıyım. Başarılı, genç, dinamik bir jenerasyon geliyor, onlara örnek olmaya çalışıyorum." diye konuştu.

32 yaşındaki futbolcu son olarak, "Fenerbahçe taraftarı için ne söylemek istersin?" sorusuna, "Türkiye'de ve Fenerbahçe'de çok güzel zaman geçirdim. Onları da çok özlüyorum. Ligde kendilerine çok başarılar diliyorum." şeklinde cevap verdi.

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