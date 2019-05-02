Andre Ayew isyan etti

Sezon başında Swensea City'den transfer edilen Ganalı oyuncu, 66 dakika sahada kaldığı Trabzonspor maçında kendisine gösterilen tepkiye bir hayli üzüldü.

Takım olarak zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten 29 yaşındaki oyuncu, "Zihinsel olarak hepimiz sorun yaşıyoruz. Ben de kendimi iyi hissetmiyorum. Ancak tek suçlu benmişim gibi tepki görmek beni gerçekten üzüyor. Fenerbahçe'ye kendimi borçlu hissediyorum ve bu borcumu ödemek için 1 yıl daha kalmak istiyorum. Umarım bu hayalim gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

(Sabah)