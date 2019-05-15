Andre Ayew'e güle güle

Fenerbahçe'nin bu sezonki hayal kırıklıklarından birisi de Andre Ayew oldu.

Satın alma opsiyonuyla kiralanan ve ilk yarıdaki performansı beğeni toplayan Ganalı oyuncu sezonun ikinci yarısında adeta kayboldu.

Teknik ekip ve yönetimin Ayew'le ilgili düşüncesi de değişti. Bu sezon Fenerbahçe'de toplamda 37 resmi karşılaşmaya çıkıp, beş gol ve iki asistle oynayan 29 yaşındaki oyunçu için kulübü Swansea'ye satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı bildirildi.

İngiliz ekibi de yeniden kiralayabileceklerini ve satın alma opsiyonunda pazarlık payının olduğunu söyledi. Ancak Ayew, Ersun Yanal'ın yeni sezon planlamasında yok.

JOAZINHO VE ZANKA LİSTEDE

Skrtel ve Neustadter ile yollarını ayıracak olan F.Bahçe, stoper bölgesi için Huddersfiel'de forma giyen 29 yaşındaki Danimarkalı stoper Zanka Jörgensen için düğmeye bastı. Sol kanat bölgesi için de Dinamo Moskova'da ter döken 30 yaşındaki Joaozinho listeye alındı.

AH FERNANDAO AH!

Fernandao'yu satan ve Slimani ve Frey'i alan Fenerbahçe, iki forvetten de istediğini alamadı. İlk yarıyı sakat geçiren Fernandao ikinci yarıda 13 gollük ve iki asistlik performans sergilemişti. Slimani ve Frey ikilisi ise tüm kulvarlarda 10 gollük ve bir asistlik performans sergiledi.

(Türkiye)