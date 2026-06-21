İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2026 Pazar / 6 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Andre Henrique: Göztepe'ye transfer olduğum için heyecanlıyım
Spor

Andre Henrique: Göztepe'ye transfer olduğum için heyecanlıyım

Göztepe'nin, Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'dan kadrosuna kattığı Andre Henrique, sarı-kırmızılı formayı giyecek olmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 15:12 - Güncelleme:
Andre Henrique: Göztepe'ye transfer olduğum için heyecanlıyım
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir temsilcisi, son olarak Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio forması giyen Andre Henrique'yi renklerine bağladı. Sarı-kırmızılı kulüp, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalarken, Andre Henrique de transferinin ardından kişisel sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı. Çok mutlu ve çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Henrique, "Kariyerimde yepyeni bir sayfa açarken; başta Tanrı'ya, aileme ve bu süreç boyunca yanımda olup desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Göztepe'ye transfer olduğum için büyük bir heyecan duyuyorum ve bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Çok çalışacağımız, her geçen gün üzerine koyarak ilerleyeceğimiz ve önemli başarılara imza atacağımız bir sezonun bizi beklediğine inanıyorum. Bu yeni yolculuğa başlamayı dört gözle bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Anbean kaydedildi: Bebek arabasındaki yılan böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.