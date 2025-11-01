İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Andre Onana: Bu 1 puan bize moral verecek

Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Andre Onana, Galatasaray karşısında alınan beraberlik sonrası açıklamalarda bulundu.

1 Kasım 2025 Cumartesi 22:48
Andre Onana: Bu 1 puan bize moral verecek
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ OYNAYABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Onana, "Kendi adımıza iyi bir maçtı. Bu 1 puan bize moral verecek, gelişmek için enerji katacak. Önemli bir rakibe karşı oynadık. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Herkes inanılmaz mücadele etti. Çok iyi oynayabileceğimizi de gösterdik." dedi.

"AMACIMIZ KAZANMAKTI"

Açıklamalarına devam eden Kamerunlu file bekçisi,"Rakiplerimize şunu gösterdik; biz takım olarak iyi oynuyoruz. Bizim adımıza önemliydi bu. Geliş amacımız kazanmaktı. Her zaman kazanmak istiyoruz. Kazanamadık belki ama bu 1 puan gelecek adına önemli kazanımlar getirecek." ifadelerini kullandı.

