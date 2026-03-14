  • Andre Onana: Bu galibiyet hocamız içindi
Spor

Andre Onana: Bu galibiyet hocamız içindi

Andre Onana, Rizespor galibiyetinin ardından hafta içinde hayatını kaybeden kulüp çalışanı nedeniyle sahaya çıkmanın kolay olmadığını söyledi. Tecrübeli oyuncu, aldıkları galibiyeti hayatını kaybeden antrenörlerine adadıklarını belirtti.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 23:17
Andre Onana: Bu galibiyet hocamız içindi
Trabzonspor'da Andre Onana, Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Onana, hafta içinde hayatını kaybeden kulüp çalışanına değinerek duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bizim için her anlamda özel bir karşılaşmaydı. Antrenörümüzü kaybettik hafta içinde. Acı haberi aldıktan sonra şehir adına maça çıkmak kolay değildi."

Kulüp olarak merhum antrenörün ailesinin yanında olduklarını vurgulayan Onana, "Şunu söylemek isterim; ailesine ve onların hep yanında olduğumuzu, bu zor zamanlarında yanlarında olduğumuzu belirtmek isteriz. Hocamızın ailesiyle ve taraftarlarımızla birlikte onların yanında olacağız." dedi.

"BU GALİBİYET ONUN İÇİNDİ"

Galibiyetin anlamının farklı olduğunu söyleyen Onana, "Onun için kazanmak çok önemliydi. Acı bir kayıp yaşadık. Kulüpte antrenmanlarda her zaman bizimle beraber olan, bize yardımları olan birisiydi. Onu kaybetmek herkesi üzdü. Bugün kazandığımız bu galibiyet hocamız içindi." ifadelerini kullandı.

"MUÇİ'YI GÖRDÜM VE PASI VERDİM"

Gol öncesinde Muçi'yi görmesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Onana, pozisyonu şöyle anlattı:

"Oyunun anları olarak değerlendirmek lazım. O anlar olur ve orada karar almak zorundasınız. Takım arkadaşlarımın yardımı oluyor. Muçi oyunu tanıması ve hızıyla tanınan bir oyuncu. Onu orada görmek bir opsiyon sunuyor."

Tecrübeli oyuncu, bu pozisyonun takımın daha önce çalıştığı bir organizasyon olduğunu da belirtti:

"Ben de hem tecrübem gereği, onlar da benim uzağa vuracağımı bildiklerinden opsiyon sunuyorlar. Bizim de zaten takım olarak üzerinde düşündüğümüz ve daha önce uyguladığımız opsiyonlardan biriydi. Güzel de gol oldu."

