Inter'den 51 milyon euroya transfer olduğu Manchester United'da yediği hatalı gollerle saç baş yolduran Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzonspor formasıyla F.Bahçe'ye çıktığı ilk maçta geçer not aldı.

İtalyan basınından footboom1it , "Onana parladı ama takımı kaybetti. Kendinden emin bir performans sergiledi ama Fenerbahçe oyuna hükmetti" dedi. Soccersi'nin yorumunda ise şunlar yazıyor: "Onana kaotik maçta tüm çabalarına rağmen Fenerbahçe'ye karşı olan yenilgiyi önleyemedi. Sekiz kurtarış yaptı. M.United'da bu sayıyı göremedi." Dailymail ise Nesyri'nin golünde Onana'nın hatası bulunduğunu ama genel maç performansının iyi olduğunu belirtti.