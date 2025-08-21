Andre Onana eski kulübünün radarında

Manchester United'ın kalecisi Andre Onana'nın geleceği yeniden gündemde.

Teknik direktör Ruben Amorim, oyuncunun kadro dışı bırakılmadığını, yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle sezon öncesi maçlarında yer almadığını belirtse de, Kamerunlu kalecinin durumu hakkında spekülasyonlar artarak devam ediyor.

SunSport'un haberine göre, Onana'nın eski kulübü Inter, başarılı kaleciyi yeniden kadrosuna katmak istiyor. 29 yaşındaki file bekçisi, 2023 yılında Inter ile Şampiyonlar Ligi finaline yükselmiş ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Finalde Manchester City'ye kaybeden Inter, sezon sonunda Onana'yı 47 milyon sterlin karşılığında Manchester United'a satmıştı.

İtalyan kulübü, Onana'nın San Siro'ya dönüş fikrine sıcak bakabileceğini düşünüyor. Onana'nın yerine kadroya katılan Yann Sommer da etkileyici bir sezon geçirmiş, ancak Inter'in Paris Saint-Germain karşısında ağır bir yenilgi aldığı Şampiyonlar Ligi finalinin ardından teknik direktör Simone Inzaghi görevinden ayrılarak Al Hilal'e gitmişti.

Yeni teknik direktör Christian Chivu'nun ise kalede yeni bir 1 numara arayışında olduğu ve Onana'nın bu planlar arasında yer aldığı ifade ediliyor. Öte yandan Inter ve Royal Antwerp'in, Manchester United'ın da ilgilendiği genç kaleci Senne Lammens ile de görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.