Spor

Andre Onana hayran kaldı! ''Beni karşılama şekilleri harikaydı''

Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana, kulübün sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, sahada her şeylerini ortaya koyacaklarını belirterek, 'Taraftarların beni karşılama şekli gerçekten harikaydı' ifadelerini kullandı.

IHA12 Eylül 2025 Cuma 12:45 - Güncelleme:
Andre Onana hayran kaldı! ''Beni karşılama şekilleri harikaydı''
Trabzonspor'un, İngiliz ekibi Menchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, bordo-mavili taraftarlardan gördüğü sıcak karşılamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Burada olmaktan mutluyum. Sahada her şeyimizi vereceğiz. Biliyorum taraftarımız bizi destekledikçe daha güçlü olacağız" dedi.

Trabzonspor'un sezon sonuna kadar Premier Lig ekiplerinden Manchester United'dan kiralık olarak transfer ettiği kaleci Andre Onana, bordo-mavililerin sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Kamerunlu kaleci, transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Beni karşılama şekilleri harikaydı. Onlara gerçekten minnettarım, aldığım karşılama çok sıcak oldu. Burada daha önce oynamış Marc Bartra, şehir hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Uçaktan şehre bakıyordum, her şey çok harika görünüyordu. Şehir hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Çok heyecanlıyım ve burada olmayı dört gözle bekliyorum. Sanki dünyanın son maçı gibi oynamalısın. Biz de öyle yapacağız. Böyle maçlara alışığız. Burada olmaktan mutluyum. Sahada her şeyimizi vereceğiz. Biliyorum taraftarımız bizi destekledikçe daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

