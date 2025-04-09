Andre Onana ile Matic arasında gerilim

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile Manchester United'ın karşılaşacağı çeyrek final ilk maçı öncesinde gerilişim yaşandı.

ONANA: "LYON'DAN ÇOK İYİYİZ"

Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, "Lyon'dan çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum." diyerek, kendilerini avantajlı gördüğünü açıkladı.

MATIC'TEN ONANA'YA SERT SÖZLER

İngiliz ekibinde yaklaşık 5 sezon forma giyen 36 yaşındaki Sırp futbolcu Nemanja Matic, Onana'ya cevap verdi "Manchester United tarihinin en kötü kalecilerinden birisiyseniz, ne konuştuğunuzu bilmeniz gerekir. Bunu söyleyen Van der Sar, Schmeichel ya da De Gea olsa tamam ama Onana... O en kötülerden birisi." diye konuştu.

ONANA'DAN MATIC'E GÖNDERME

29 yaşındaki Kamerunlu kaleci Onana, sosyal medya hesabından Matic'e yönelik paylaşımında "Başka bir kulübe asla saygısızlık yapmam. Perşembe günü güçlü bir rakibe karşı zor bir maç olacağını biliyoruz. En azından dünyanın en büyük kulübüyle kupalar kaldırdım. Bazıları aynı şeyi söyleyemez." ifadelerini kullandı.