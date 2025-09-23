Manchester United'da istenmeyen adam haline gelen Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzonspor formasıyla çıktığı iki karşılaşmada gösterdiği performansla adeta hayata yeniden döndü. 29 yaşındaki başarılı file bekçisi, kaybedilen Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kamerunlu eldiven, 1-1 berabere kalınan Gaziantep FK maçında ise takımı adına atılan tek golün asistini yaparak karşılaşmaya adeta damga vurmayı bildi. Manchester United, Andre Onana'nın Trabzonspor forması altında gösterdiği performanstan oldukça memnun. Ancak Ada ekibi, 29 yaşındaki file bekçisinin satılmasını çok istiyor.

MALİYETİ 5.2 MİLYON $

İngilizlere göre; Manchester United'ın başında Teknik Direktör Amorim varken tecrübeli isim takıma geri dönmek istemiyor. Deneyimli file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncuya sezon için 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin dolar imza parası ödenecek.