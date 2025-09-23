İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2025 Salı / 1 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4242
  • EURO
    48,9115
  • ALTIN
    5000.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Andre Onana küllerinden doğdu! ManU'dan sürpriz karar
Spor

Andre Onana küllerinden doğdu! ManU'dan sürpriz karar

Manchester United'da gözden çıkarılan Andre Onana, Trabzonspor'da çıktığı iki maçta yaptığı kurtarışlar ve Gaziantep FK maçındaki asistiyle dikkat çekti. Ancak Ada ekibi, Kamerunlu file bekçisini yine de satmak istiyor.

Akşam23 Eylül 2025 Salı 09:14 - Güncelleme:
Andre Onana küllerinden doğdu! ManU'dan sürpriz karar
ABONE OL

Manchester United'da istenmeyen adam haline gelen Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzonspor formasıyla çıktığı iki karşılaşmada gösterdiği performansla adeta hayata yeniden döndü. 29 yaşındaki başarılı file bekçisi, kaybedilen Fenerbahçe maçında yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kamerunlu eldiven, 1-1 berabere kalınan Gaziantep FK maçında ise takımı adına atılan tek golün asistini yaparak karşılaşmaya adeta damga vurmayı bildi. Manchester United, Andre Onana'nın Trabzonspor forması altında gösterdiği performanstan oldukça memnun. Ancak Ada ekibi, 29 yaşındaki file bekçisinin satılmasını çok istiyor.

MALİYETİ 5.2 MİLYON $

İngilizlere göre; Manchester United'ın başında Teknik Direktör Amorim varken tecrübeli isim takıma geri dönmek istemiyor. Deneyimli file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzalanırken, oyuncuya sezon için 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin dolar imza parası ödenecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.