Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Samsunspor ile oynanan kupa maçına damga vurdu.
Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'a konuk oldu. Maçın 120 dakikası 0-0 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.
Bordo-mavililerde kaleci Andre Onana, seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtararak büyük dikkat çekti.
Trabzonspor, penaltılarda Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM
Bordo mavili kulüp, maçın ardından "Günün kahramanı" başlıklı bir videoyla ile paylaşımda bulundu.
