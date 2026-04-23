23 Nisan 2026 Perşembe / 7 Zilkade 1447
Spor

Andre Onana maça damga vurdu! 3 kurtarışla turu getirdi

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Samsunspor karşısında penaltı atışlarında yaptığı 3 kurtarışla turu getiren isim oldu. Bordo-mavililer, seri penaltılarda rakibini 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

BEYZA NUR YILMAZ23 Nisan 2026 Perşembe 22:00
Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Samsunspor ile oynanan kupa maçına damga vurdu.

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Samsunspor'a konuk oldu. Maçın 120 dakikası 0-0 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Bordo-mavililerde kaleci Andre Onana, seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtararak büyük dikkat çekti.

Trabzonspor, penaltılarda Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Bordo mavili kulüp, maçın ardından "Günün kahramanı" başlıklı bir videoyla ile paylaşımda bulundu.

