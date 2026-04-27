  • Andre Onana: Trabzonspor çok iyi bir sezon geçirdi
Spor

Andre Onana: Trabzonspor çok iyi bir sezon geçirdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Andre Onana, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 23:30 - Güncelleme:
Andre Onana: Trabzonspor çok iyi bir sezon geçirdi
Trabzonspor kalecesi Andre Onana, Konyaspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Tecrübeli kaleci, "Kazanamadık, üzgünüz. Maçın öneminin farkındaydık, iyi bir rakibe karşı oynadık. Bütün takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Sezonun geneli için önemli performans gösterdik. Trabzonspor çok iyi bir sezon geçirdi. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin harcadığı rakamları değerlendirdiğimizde Trabzonspor'un iyi bir sezon geçirdiğini görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Onana, "Oynayacağımız maçların tamamını kazanmak istiyoruz. Bugün kazanmak istedik ama kazanamadık. Futbol bir momentum oyunu, bazen kazanır kaybedersiniz. Bazen de arka arkaya kazanırsınız. Her şeyi kontrol edebilme şansımız yok, son topa kadar kazanmayı denedik. Direkten dönen, değerlendiremediklerimiz var. Önümüzde maçlarımız var, mücadelemize devam etmeliyiz. Her şey yine bizim elimizde. Her şey şu anla ve gelecekle alakalı. Geçmiş geçmişte kaldı, geleceğe bakmak lazım." sözlerini sarf etti.

