İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2025 Cuma / 7 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8699
  • EURO
    50,633
  • ALTIN
    6212.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Andre Onana Trabzonspor'da yeniden doğdu! Manchester United defteri kapanıyor
Spor

Andre Onana Trabzonspor'da yeniden doğdu! Manchester United defteri kapanıyor

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, bordo-mavili formayla sergilediği performansla beğeni topladı. İngiliz basını, Kamerunlu kalecinin Türkiye'de mutlu olduğunu ve United'a dönmek istemediğini yazdı.

Akşam26 Aralık 2025 Cuma 07:50 - Güncelleme:
Andre Onana Trabzonspor'da yeniden doğdu! Manchester United defteri kapanıyor
ABONE OL

Trabzonspor'un, Premier Lig ekibi Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, genel olarak çizdiği iyi grafikle takdir topladı. İngiliz basını, Ada'daki performansıyla çokça eleştiri alan Kamerunlu eldivenin, Türkiye'de çok mutlu olduğunu yazdı. Onana'nın, Kırmızı-Şeytanlar'a kesinlikle geri dönmek istemediği belirtildi. İngiliz ekibi de ayrılığa sıcak. Onana, Trabzon'un YouTube kanalına Trabzon'daki günlerini bu ifadelerle anlatmıştı:

ÇOK TUTKULULAR

"İnanın bana, çok mutluyum. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Şikayet edecek bir şeyim yok; burada olduğum için çok mutluyum. Bazen araba kullanırken bir araç önüme aniden çıkıp fotoğraf çektirmek istiyor. Başlarda anlamakta zorlanıyordum ama şimdi çok hoşuma gidiyor. Çok tutkulular ve bu duyguyu burada olmadan tarif edemezsiniz. Farklı bir yaşam tarzı ama harika. Gerçekten inanılmaz, muhteşem."

ÖNERİLEN VİDEO

12 yaşındaki öğrenciden müdüre tüfekli saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.