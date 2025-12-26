Trabzonspor'un, Premier Lig ekibi Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana, genel olarak çizdiği iyi grafikle takdir topladı. İngiliz basını, Ada'daki performansıyla çokça eleştiri alan Kamerunlu eldivenin, Türkiye'de çok mutlu olduğunu yazdı. Onana'nın, Kırmızı-Şeytanlar'a kesinlikle geri dönmek istemediği belirtildi. İngiliz ekibi de ayrılığa sıcak. Onana, Trabzon'un YouTube kanalına Trabzon'daki günlerini bu ifadelerle anlatmıştı:

ÇOK TUTKULULAR

"İnanın bana, çok mutluyum. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Şikayet edecek bir şeyim yok; burada olduğum için çok mutluyum. Bazen araba kullanırken bir araç önüme aniden çıkıp fotoğraf çektirmek istiyor. Başlarda anlamakta zorlanıyordum ama şimdi çok hoşuma gidiyor. Çok tutkulular ve bu duyguyu burada olmadan tarif edemezsiniz. Farklı bir yaşam tarzı ama harika. Gerçekten inanılmaz, muhteşem."