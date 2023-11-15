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Spor

Andre Villas-Boas, kulüp başkanlığına aday oluyor!

Bir dönem dünyanın en iyi teknik direktörleri arasında gösterilen Andre Villas-Boas kulüp başkanlığına aday olmaya hazırlanıyor. Villas-Boas, Portekiz ekibi Porto'nun başkanlık seçimine aday olarak katılacağını söyledi.

15 Kasım 2023 Çarşamba 01:48 - Güncelleme:
Andre Villas-Boas, kulüp başkanlığına aday oluyor!
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Andre Villas-Boas, Porto başkanlığı için adaylığını duyurdu.

Lizbon'da düzenlenen bir toplantıda açıklamalarda bulunan Boas, "Hissettiğim desteğe kayıtsız kalamam. Titiz, güvenilir, güçlü, sağduyulu ve şeffa adımlar atmak istiyorum. Porto'nun hak ettiği şey bu. Seçim programımı hazırladığımda adaylık başvurumu yapacağım." dedi.

Antrenörlük kariyerine Coimbra'nın altyapısında başlayan Andre Villas-Boas sonrasında Porto, Chelsea, Tottenhan, Zenit, Shanghai SIPG ve Marsilya'yı çalıştırmıştı.

Marsilya'dan 2021'de ayrılan Portekizli çalıştırıcı, o tarihten bu yana herhangi bir takımda görev yapmadı.

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