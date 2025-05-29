André Villas-Boas'tan değişim çağrısı

Portekiz Ligi Başkanları Zirvesi'nde konuşan FC Porto Başkanı André Villas-Boas, Portekiz futbolunun yapısal anlamda yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Villas-Boas, Lig Kupası'nın kaldırılmasını ve Primeira Liga'daki takım sayısının azaltılmasını teklif ederek fikstür yoğunluğunun futbolun kalitesini düşürdüğünü savundu.

"Mevcut maç yoğunluğu, yarışmaların ruhunu emiyor," diyen Villas-Boas, hem oyuncuların performansı hem de taraftarların ilgisinin bu tempodan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Toplantıda tansiyon zaman zaman yükselirken, Villas-Boas, Benfica Başkanı Rui Costa'ya da televizyon gelirlerinin merkezileştirilmesi konusundaki tutumunu sorgulayarak dikkatleri üzerine çekti. Benfica'nın yakın zamanda Sporting'e karşı aldığı mağlubiyetin ardından Rui Costa'nın yaptığı açıklamalar, tartışmayı daha da alevlendirmişti.

Tartışmalı çıkışlara rağmen zirveye katılan yöneticiler arasında diyalogun süreceğine dair olumlu sinyaller verildi.