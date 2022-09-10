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Spor

Andrea Pirlo: Kale önünde etkisiziz

Süper Lig'in 6. haftasında evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA10 Eylül 2022 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Giresunspor karşısında genel anlamda istedikleri oyun şeklini sağladıklarını ifade ederken, kale önünde bitiricilik eksiklikleri olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük evinde Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, kazanmaları gereken bir maç olduğunu ifade ederek, "Oyunun tamamen kontrolünü elinde tutmak istiyorduk ama burada boşlukları değerlendiremedik. Girdiğimiz pozisyonlarda yine bu maçta da olduğu gibi bitiricilik eksikliğimiz vardı. Oyunun kontörlünü elimize alacakken penaltı ile karşılaştık ve oyunun bütün şekli değişti. Maçtan maça değişen bir şey tempo. Bugün oynadığımız maçta rakibin kapanacağını biliyorduk. Daha sabırlı şekilde topu çevirdik. Kale önünde etkisiz olduğumuzu söyleyebiliriz. Genel anlamda istediğimiz oyun şeklini sağladık, ama kale önündeki yetersizliklerden dolayı maç bu şekilde gerçekleşti." dedi.

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