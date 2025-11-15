Andreas Christensen, sakatlıklarla ilgili gelen sorulardan rahatsız

Barcelona'nın savunma oyuncusu Andreas Christensen, sezon boyunca sürekli sakatlığıyla ilgili sorular sorulmasına tepki gösterdi ve aslında tüm sezon boyunca formda olduğunu söyledi. 2024-25 sezonunun büyük bölümünü ciddi sakatlık endişeleri nedeniyle kenarda geçiren Christensen, bu sezon Katalan ekibiyle çıktığı 10 maçta toplam sadece 342 dakika süre alabilmiş durumda.

CHRİSTENSEN'İN SAKATLIK KRİZİ

2024-25 sezonuna kadar Andreas Christensen, Barcelona'nın ilk 11'inin önemli bir parçasıydı. Ancak Aşil tendonu sakatlığı ve kas problemleri, geçen sezonun büyük bölümünü kenarda geçirmesine neden oldu. Bu sezon ise Danimarkalı savunmacı, Hansi Flick yönetiminde Eric Garcia, Pau Cubarsí ve Ronald Araújo'nun gerisinde kalarak sıralamada aşağı düştü. Mide-bağırsak enfeksiyonu nedeniyle dört maç kaçırdı ancak bunun dışında İspanyol ekibi için genel olarak hazır durumdaydı.

SÜREKLİ GELEN "SAKATLIK" SORULARINDAN RAHATSIZ

29 yaşındaki oyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Geçen sezona kadar fitness durumumla ilgili neredeyse hiç soru sorulmazdı. Ama o zamandan beri çok fazla soru geliyor. Şu anda yeniden rekabet içindeyim ve sakatlanmadan oynuyorum. Aslında hastalıklar dışında bütün sezon formdaydım. Bu durum sinir bozucu ama kabullenmem gerekiyor. Her zamanki gibi başımı dik tutup oynayacağım, hasta olduğum zamanlar dışında hep yaptığım gibi."

Christensen ayrıca medyada kendisi hakkında söylenenleri sürekli takip etmediğini belirtti ve şöyle devam etti: "Eğer bir oyuncuysanız ve çok fazla haber takip ediyorsanız işler daha zor olur. Ama ben sosyal medya kullanmıyorum ve Danimarka'da çıkan haberleri neredeyse hiç okumuyorum, bu yüzden pek bir şey görmüyorum. Benim için bu nedenle pek zor sayılmaz. Ama bunu yapanlar için hem inanılmaz uyarıcı hem de tamamen yorucu olabileceğini tahmin ediyorum. Neyse ki ben bunun dışında kalmayı sorun etmiyorum."