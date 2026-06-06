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Spor

Andreeva, Fransa Açık'ta şampiyon oldu

Rus tenisçi Mirra Andreeva, Fransa Açık tek kadınlar finalinde Maja Chwalinska'yı 2-0 mağlup ederek kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde etti.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 19:33 - Güncelleme:
Andreeva, Fransa Açık'ta şampiyon oldu
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Maja Chwalinska'yı finalde yenen Rus Mirra Andreeva, şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvada tek kadınlar final maçı yapıldı.

Tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı 19 yaşındaki Rus raket Andreeva, dünya klasmanının 114. sırasındaki Chwalinska'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu.

İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez grand slam finaline çıkarken Andreeva, ilk grand slam şampiyonluğunu kazandı.

  • tenis
  • Mirra Andreeva
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