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  • Andres Iniesta 2010 Dünya Kupası zaferini unutamıyor: O golün çılgınlığı hâlâ aklımda
Spor

Andres Iniesta 2010 Dünya Kupası zaferini unutamıyor: O golün çılgınlığı hâlâ aklımda

İspanyol efsane Andres Iniesta, 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda'ya attığı unutulmaz golü ve İspanya'nın tarihi şampiyonluğunu 15 yıl sonra bile dün gibi hatırlıyor.

AA12 Temmuz 2025 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
Andres Iniesta 2010 Dünya Kupası zaferini unutamıyor: O golün çılgınlığı hâlâ aklımda
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Andres Iniesta, 2010 Dünya Kupası finalinde attığı golle İspanya'ya tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandırmıştı. Güney Afrika'da Soccer City Stadı'nda, 116. dakikada ağlara gönderdiği gol, ülke çapında unutulmaz bir coşkuya yol açtı.

Bu tarihi zaferin 15. yıldönümünde, Iniesta o günü sevgiyle andı: "Golün çılgınlığı ve ertesi gün İspanya'daki kutlamalar aklımdan hiç çıkmıyor. Bu duygu asla kaybolmayacak." dedi.

Iker Casillas da, "Herkes o an nerede olduğunu hatırlıyor. Bu yalnızca futbol değil, ulusal bir gururdu." sözleriyle bu zaferin önemini vurguladı.

  • Andres Iniesta
  • 2010 Dünya Kupası
  • İspanya

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