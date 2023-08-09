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Spor

Andres Iniesta, Emirates Futbol Kulübü'ne transfer oldu

Birleşik Arap Emirlikleri Ligi takımlarından Emirates Futbol Kulübü, İspanyol yıldız Andres İniesta'yı renklerine bağladı.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 21:24 - Güncelleme:
Andres Iniesta, Emirates Futbol Kulübü'ne transfer oldu
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Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Emirates Futbol Kulübü, İspanyol futbolcu Andreas Iniesta'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

39 yaşındaki futbolcu Arap ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Andreas Iniesta, Şarika'daki kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Yousef Batran ile katıldı.

Efsane futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona formasını giymiş, daha sonrasında ise Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.

Iniesta kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası ve 9 La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.

  • Emirates FC
  • İnstay Transferi
  • Birleşik Arap Emirlikleri Ligi

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