Andres Iniesta, Emirates Futbol Kulübü'ne transfer oldu

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Emirates Futbol Kulübü, İspanyol futbolcu Andreas Iniesta'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

39 yaşındaki futbolcu Arap ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Andreas Iniesta, Şarika'daki kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Yousef Batran ile katıldı.

Efsane futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona formasını giymiş, daha sonrasında ise Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.

Iniesta kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası ve 9 La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.