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Spor

Andrés Iniesta, kulüp satın aldı

Andrés Iniesta ve şirketi NSN, İsviçre şirketi Stoneweg ile işbirliği yaparak Danimarka kulübü FC Helsingør'u satın aldı.

14 Kasım 2024 Perşembe 22:52 - Güncelleme:
Andrés Iniesta, kulüp satın aldı
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İspanyol yıldız Andrés Iniesta, kulüp satın aldı.

İspanyol futbol efsanesi Andrés Iniesta, kendi şirketi NSN aracılığıyla Danimarka kulübü FC Helsingør'ü satın aldı.

Iniesta ve ortakları, kulübün gelişimine katkı sağlamak ve başarıyı artırmak amacıyla FC Helsingør'e yatırım yapmayı hedefliyor.

40 YAŞINDA EMEKLİ OLDU

2018 yılında Barcelona kariyerini sonlandıran Andres Iniesta, Japon temsilcisi Vissel Kobe'ye imza attı. Burada 5 sezon top koşturan yıldız oyuncu son olarak Birleşik Arap Emirlikleri takımı Emirates Club'da forma giydi. Geçtiğimiz yaz takımdan ayrılan Iniesta hiçbir takıma imza atmadı.

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