Andres Iniesta Vissel Kobe'den ayrıldı

Japonya 1. Futbol Ligi ekibi Vissel Kobe, 39 yaşındaki dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Andres Iniesta ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Japon kulübünden yapılan açıklamada "Takımımıza katıldığından bu yana 5 sezondur Vissel Kobe'ye önemli katkılarda bulunan Andres Iniesta'ya Şükranlarımızı sunuyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

5 YILDIR FORMA GİYİYORDU

Iniesta, Vissel Kobe formasıyla kulüp tarihinde ilk kez Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Iniesta, 5 sezondur Japonya'da forma giyiyordu.