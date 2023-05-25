İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2023 Perşembe / 6 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,9281
  • EURO
    21,459
  • ALTIN
    1256.97
  • BIST100
    4433.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Andres Iniesta Vissel Kobe'den ayrıldı
Spor

Andres Iniesta Vissel Kobe'den ayrıldı

Eski Barcelonalı yıldız Andres Iniesta, 5 yıldır formasını giydiği Vissel Kobe'ye veda etti.

25 Mayıs 2023 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Andres Iniesta Vissel Kobe'den ayrıldı
ABONE OL

Japonya 1. Futbol Ligi ekibi Vissel Kobe, 39 yaşındaki dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Andres Iniesta ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Japon kulübünden yapılan açıklamada "Takımımıza katıldığından bu yana 5 sezondur Vissel Kobe'ye önemli katkılarda bulunan Andres Iniesta'ya Şükranlarımızı sunuyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı.

5 YILDIR FORMA GİYİYORDU

Iniesta, Vissel Kobe formasıyla kulüp tarihinde ilk kez Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiş ve 2019 Japonya İmparatorluk Kupası ile 2020 Japonya Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Iniesta, 5 sezondur Japonya'da forma giyiyordu.

  • Andres Iniesta
  • Vissel Kobe
  • Ayrılık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.