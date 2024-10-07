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Spor

Andres Iniesta'dan duygusal veda! Futbolu bıraktığını açıkladı

İspanya'nın yaşayan efsanelerinden Andres Iniesta, 40 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. İspanyol yıldız, gözyaşları içinde veda ettiğini duyurdu.

7 Ekim 2024 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Andres Iniesta'dan duygusal veda! Futbolu bıraktığını açıkladı
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İspanya'da Barcelona ve milli takım ile sayısız başarılara imza atan, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club'da forma giyen Andres Iniesta profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Katalanlarda altyapının ardından 2002 yılında A takıma yükselen Iniesta, 2018 yılına kadar aralıksız forma giydi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

İspanyol futbolcu 674 maçta 57 gol, 135 asiste imza atarken; 9 LaLiga şampiyonluğu, 7 İspanya Süper Kupa, 6 İspanya Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 3 UEFA Süper Kupa kazandı.

İspanya Milli Takımı formasını 131 kez terleten Iniesta, 14 kez fileleri havalandırırken, 1 kez Dünya Kupası, 2 kez de Avrupa şampiyonluğu yaşadı.

2018 yılında Japonya'ya transfer olan Iniesta, Vissel Kobe takımıyla 1'i lig olmak üzere 3 kupa kazandı. Başarılı orta saha 134 kez giydiği forma altında 26 gol, 25 asistlik performans sergiledi.

Iniesta, kariyerinin son döneminde ise Ağustos 2023'te Emirates Club'a imza attı ve 1 sezon sonra takımdan ayrıldı.

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