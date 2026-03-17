Andrew Robertson: Çeyrek finale kalacağımıza inanıyoruz

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool, temsilcimiz Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi İngiliz ekibinin deneyimli isimlerinden Andrew Robertson, açıklamalarda bulundu.

İşte Andrew Robertson'ın açıklamalarından satır başları;

"Yarın akşam çeyrek finale kalmak için bir şansımız var. Vazgeçmeyeceğiz ve denemeye devam edeceğiz. Bu sezonu tersine çevirmenin tek yolu bu."

"En hayal kırıklığına uğradığımız şey, taraftarımızı üzmekti. Anfield'da işimizi yapıyorduk ve insanları mutlu ediyorduk. İnsanlar evlerine mutlu göndermek istiyorduk, pazar günü mutlu dönmediler. Yarın akşam için hiç kaygılanmıyorum. Anfield ışıkları altında özel bir akşam olacak. Geçmişte harika geceler yaşadık. Yarın onların bizi desteklemesini sağlayacak, heyecanlanacakları bir performans sergilemek zorundayız."

"Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansımız var. Hedefimiz tur atlamak. Yarına odaklandık. Çok büyük bir maç. Elimizden gelen her şeyi yapmamız ve çeyrek finale kalmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmamız gerekiyor. Bu takım bunu istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde hep iyi oldu bu kulüp. Şampiyonlar Ligi her zaman önemli oldu bizim için. Geçen sezon da bunu ortaya koyduk. Birazcık Premier Lig'de öndeydik, şampiyon konumundaydık. Bu sezon elimizde bu yok. Çeyrek finale kalmalıyız. Geçen haftaki maçta bunu gösteremedik, sahada ortaya koyamadık, bunu biliyoruz. Büyük bir maç olacak. Çeyrek finale kalacağımıza inanıyoruz. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize kalmış çok iyi performans ortaya koymak. Umarım taraftarlarımızı eve mutlu göndereceğiz."

"Geçen sezon evet zorluklarla karşılaşmadık. Daha düz bir yol yürüdük. Bu sezon inişler çıkışlar yaşıyoruz, bu gerçek. Daha sakin kalmalıyız. Slot ve deneyimli yardımcıları, istikrarın neden olmadığını bulmaya çalıştı. Kendisi teknik direktörümüz ve sakin kalıyor. Hepimiz ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepimiz üzerinde çok fazla baskı var, çünkü sonuç ortaya koyamıyoruz. Sonuç ortaya çıkmayınca da işler daha zor oluyor. Hepimizin ayağa kalkıp, Liverpool'un çok daha iyi olduğunu ortaya koyması gerekiyor. Bunu bence başarabiliriz."

"Galatasaray'a bu sezon iki defa yenildik ama ilk defa Anfield'dalar. Bizim için iki maçta da zor bir atmosfer yaşadık. Ev sahibi olduğunuz maçlar farklıdır. Biz de bunu yarın göstereceğiz. Galatasaray güçlü bir takım, hücumda ve savunmada güçlüler, ortada da çok iyi çalışan bir ekip. Daha iyi olmak hedef. Bizim de kendi kadromuzdaki kaliteli oyuncularla bunu yapabiliriz. Goller bulabileceğimize ve kazanabileceğimize inanıyorum."