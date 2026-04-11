  • Andrew Robertson'ın yeni adresi belli gibi
Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Andrew Robertson'ın, bir diğer Premier Lig ekibi Tottenham ile el sıkıştığı ileri sürüldü.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 14:53 - Güncelleme:
Liverpool ile haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan İskoç sol bek Andrew Robertson'ın, Tottenham ile sözlü olarak anlaştığı öne sürüldü. Ancak anlaşmanın resmiyete dökülebilmesi için Robertson'ın önemli bir şartı var.

Liverpool ile sezon sonunda yollarını ayıracağı dün açıklanan Andrew Robertson'ın, Tottenham ile anlaştığı iddia edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Londra kulübüyle Robertson arasında tüm şartlarda sözlü mutabakat sağlandı.

TOTTENHAM KÜMEDE KALIRSA ROBERTSON İMZAYI ATACAK

Haber detayında, tarafların henüz resmi sözleşme imzalamadığı, Tottenham'ın Premier Lig'de kalmasının bu transferin resmiyete kavuşmasının kilit faktörü olacağı vurgulandı.

Robertson'ın, kümede kalma mücadelesi olumlu sonuçlanırsa Tottenham'a imza atmaya hazır olduğu belirtildi.

Tottenham, Premier Lig'de 30 puanla 18. sırada yer alıyor.

