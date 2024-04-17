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Spor

Andrey Arshavin'den Arsene Wenger itirafı!

Rus futbolnunu efsane isimlerinden Andrey Arshavin, Arsenal forması giydiği dönemde teknik direktörlüğünü yapan Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

17 Nisan 2024 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Andrey Arshavin'den Arsene Wenger itirafı!
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Rus futbolunun ve Arsenal tarihinin efsane isimlerinden Andrey Arshavin, İngiliz devinde geçirdiği döneme dair açıklamalarda bulundu.

Çalıştığı en iyi teknik direktörler arasına almadığı Arsene Wenger için konuşan Arshavin, "Wenger tartışmasız harika! Birlikte başarıya ulaştığım koçları vurguladım. Bu, Arsene'nin Gus veya Dick'ten daha kötü olduğu anlamına gelmez. Kariyerimde de bu böyle oldu." ifadelerini kullandı.

"GENÇ OYUNCULARI DAHA ÇOK SEVİYOR"

Arsene Wenger'in felsefesine dair konuşan Arshavin şu ifadeleri kullandı:

"Genç oyuncuları daha çok seviyor, onlarla çalışmak onun için daha kolay. Eğitim sürecine değinecek olursak Hiddink ve Advocaat'ın yaptıklarına daha yakınım. Kaleye şutlar ve ardından futbol. Bana göre en iyi seçenek. Wenger oyunu modellemeye, kombinasyonları direnç göstermeden uygulamaya çok önem verdi. Bazen futbola vakit kalmıyordu."

Wenger'in antrenmanlarında futbol oynamadıklarını söyleyen Andrey Arshavin şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Antrenmanın sonunda bir dizi sarsıntı oluyordu ve soyunma odasına gidiyorduk. Ben de şunu düşünüyorum: 'Futbol oynasaydık daha iyi olurdu.' En azından genel şekilde veya penaltıdan ceza sahasına. Evet farklı formatlar var. Arsenal'in başlangıç kadrosuna giremezseniz, bir hafta antrenman yapabilir ve asla futbol oynayamazsınız! Bu yaklaşımı anlamıyorum."

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