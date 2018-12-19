Andy Caroll kimdir kaç yaşında Andy Caroll golleri sakatlık durumu nedir? Spor tutkunlarının merakla araştırdığı futbolcu Andy Caroll biyografisini haberimizde derledik. Hem attığı gollerle hem de yakışıklılığıyla dikkat eden Andy Caroll futbol kariyeri nasıl? Galatasaray golcüsünü İngiltere Premier Lig'den buldu. Sarı-Kırmızılı takım West Ham United'ın 1.93'lük forveti Andy Carroll ile görüşüyor. İngiliz golcü ve kulübüyle büyük oranda anlaşıldığı öğrenildi. Andrew Thomas "Andy" Carroll (d. 6 Ocak 1989, Gateshead - İngiltere) West Ham United FC'nin İngiliz milli oyuncusudur. Newcastle United FC'den tam 35 Milyon sterline (41 Milyon €) Liverpool FC'ye transfer olmuştur.Liverpool'da bekleneni veremeyen Carroll,2012'de West Ham United FC'ye kiralık olarak transfer olmuştur. Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, West Ham United'ın 29 yaşındaki golcü futbolcusu Andy Carroll ve kulübü ile büyük oranda anlaştı. Sarı-Kırmızılı takım bir süredir 1.93 boyundaki golcü oyuncunun kulübü ve kendisiyle görüşmeleri sürdürüyordu. Küçük pürüzler dışında transferin bitme noktasına geldiği öğrenildi. Bu sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Carroll Aralık ayında 3 maça sonradan dahil oldu ancak gol atma başarısı gösteremedi. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

Andy Caroll kimdir?

Andrew Thomas "Andy" Carroll (d. 6 Ocak 1989, Gateshead - İngiltere) West Ham United FC'nin İngiliz milli oyuncusu.

Newcastle United FC'den tam 35 Milyon sterline (41 Milyon €) Liverpool FC'ye transfer olmuştur.Liverpool'da bekleneni veremeyen Carroll,2012'de West Ham United FC'ye kiralık olarak transfer olmuştur.

Carroll, 18 Haziran 2013 tarihinde kiralık olarak formasını giydiği West Ham United'a 15 milyon sterlin karşılığında transfer oldu.

Carolll'un kulüp kariyeri... Maç Gol

2006–2011 Newcastle United FC 80 (31)

2011-2013 Liverpool FC 44 (6)

2012-2013 West Ham (kiralık) 24 (7)

2013- West Ham United 67(15)

Andy Carroll bu sezon kaç gol attı? Andy Carroll kaç kez sakatlandı?

Galatasaray'ın gündemine bu kez İngiliz golcü Andy Carrol girdi. Sarı kırmızılı takımın İngiliz golcü Andy Carroll ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Andy Carroll iddiaları üzerinde Galatasaray taraftarları internette Andy Carroll'u aramaya başladı. Andy Carroll analizi arayan sarı kırmızılı tarafatarlar Andy Carroll'ın sakatlık problemi üzerinde soru işaretleri yaşadı. Andy Carroll kaç kez sakatlandı? Andy Carroll bu sezon neler yaptı? Andy Carroll hangi takımda oynuyor? Andy Carroll serbest mi? tüm bu sorularınızın yanıtı haberimizde.

Liverpool'a rekor ücret ile transfer olduktan sonra beklentilerin bir hayli uzağında kalan Andy Carroll daha sonra West Ham United takımının yolunu tuttu. Andy Carroll'ın kariyerinde en büyük sıkıntı ise yaşadığı uzun süreli sakatlıklar oldu.

29 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon ayak bileğinden geçirdiği operasyon sonucunda 133 gün sahalardan uzak kaldı. Andy Carroll bu sürede 15 müsabaka kaçırdı. Sık sık sakatlık sorunu yaşayan Andy Carroll'ın sakatlık geçmişi oldukça kabarık durumda.

İŞTE ANDY CARROLL'IN SAKATLIK GEÇMİŞİ

Bu sezon West Ham United ile sadece 4 karşılaşmada süre alan Andy Carroll 122 dakikada rakip fileleri havalandıramadı. Andy Carroll kariyeri boyunca çıktığı 292 karşılaşmada 78 gol, 45 asistlik performans sergilerken 18,333 dakika sahada kaldı. Andy Carroll sırası ile Preston, Liverpool, Newcastle United, West Ham United takımlarında forma giydi.