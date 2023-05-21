Andy Cole: Haaland umurumda değil!

Manchester City'nin golcüsü Haaland, İngiltere Premier Ligi'nde çıktığı ilk 33 maçında 36 gol atarak muazzam bir sezon geçiriyor. 22 yaşındaki Haaland'ın bu rekorunu daha da geliştirmek için hâlâ iki maçı daha var ve City'deki ilk döneminde 3 kupayı birden kazanabilir.

Manchester United efsanesi Cole, 1993/94 sezonunda Newcastle'dayken tek bir sezonda 34 gol atarak rekoru elinde bulunduruyordu. 51 yaşındaki eski oyuncu, Norveçli oyuncunun son dokuz aydaki başarılarından dolayı övgüler yağdırdı, ancak içinde bulunduğu kadro göz önüne alındığında bu başarının çok daha kolay olduğu uyarısını da ekledi.

"REKORLAR KIRILMAK İÇİN VAR"

Andy Cole, William Hill ve Footy Accumulators'ın podcast'i No Tippy Tappy Football'a şunları söyledi: "Rekor konusunda neden hayal kırıklığına uğrayayım? Rekorlar kırılmak için var ve açıkçası umurumda değil.

"Artık rekorumu başkası aldı ve Haaland konusunda adil olmalıyız diye düşünüyorum. Bence o,[Erling Haaland]kesinlikle mükemmel bir forvet olduğunu gösterdi.

"Manchester City takımında gol atmak zorunda olduğunuz için bu kadar çok gol atmasına şaşırmadım. Çok fazla şans yaratıyorlar ve gerçekten yapmanız gereken tek şey son vuruşu yapmak ve muhtemelen bir sezonu 20 golle bitirebilirsiniz."

" UMARIM BANA BENZEMEZ"

Alan Shearer ve Andy Cole, Premier Lig'de iki maç daha fazla (42) oynayarak rekoru paylaştılar. Haaland'ın başarısı, hem Cole hem de Shearer'ın, Premier Lig kulüpleri dönem başına 42 maç oynadığında bu tür sayılara ulaştığı düşünülürse, çok daha etkileyici bir rekor olarak göze çarpıyor.

Ancak Cole, tüm takdirlere rağmen, City'nin süper yıldızını gelecek sezondan itibaren gollerin o kadar kolay gelmeyebileceği konusunda da uyardı. United ikonu, neredeyse 20 yıl önceki kariyerinin ardından hiçbir lig sezonunda 21'den fazla gol kaydetmeyi başaramadı ve Haaland'ın da aynı kaderin kurbanı olabileceği konusunda uyardı.