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Spor

Andy Murray'e Roland Garros için özel davetiye

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir kortlardan uzak olan Andy Murray, Roland Garros'a özel davetiye ile katılacak.

AA15 Eylül 2020 Salı 11:50 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 11:50
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Erkeklerde eski dünya 1 numarası Andy Murray'ın, Fransa Açık Tenis Turnuvası'na (Roland Garros) özel davetiye (wildcard) ile katılacağı duyuruldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya sıralamasının 110'uncu basamağında yer alan 33 yaşındaki Büyük Britanyalı tenisçinin, 21 Eylül'de başlayacak turnuvaya özel davetiyeyle katılmasına karar verildiği belirtildi.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu yaşayan Murray, Ocak 2019'da kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmiş yaklaşık 7 ay kortlardan uzak kalmıştı.

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