31 Mart 2026 Salı / 12 Ramazan 1447
  Anfernee Dijksteel: Nerede oynadığım benim için çok fark etmiyor
Anfernee Dijksteel: Nerede oynadığım benim için çok fark etmiyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak Kocaelispor'un oyuncusu Anfernee Dijksteel, teknik heyetin görev vereceği her mevkide oynamaya hazır olduğunu söyledi.

IHA31 Mart 2026 Salı 16:08 - Güncelleme:
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 6 Nisan Pazartesi günü Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı RAMS Başakşehir mücadelesinin hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hollandalı savunma oyuncusu Anfernee Dijksteel, milli arayı ve Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

Anfernee Dijksteel: "Hocamız bizi nerede oynatırsa orada oynarım"

Milli maç arasının takım için toparlanma fırsatı olduğunu belirten Dijksteel, "Şu an hepimiz buradayız ve önümüzdeki maça hazırlanacağız. Tabii milli takımda olmak bir gurur, bir onur herkes için. Bizim milli takım olarak bir hedefimiz vardı. Ancak maalesef bunu başaramadık. Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Başakşehir'le ilgili çalışmalarımıza da başladık. Onların zayıf ve güçlü yanlarına bakıyoruz. İyi bir performans sergilememiz gerek. Ben aslında hocamız bizi nerede oynatırsa orada oynarım. Çünkü bir savunma oyuncusu olarak benim için çok fark etmiyor nerede oynadığım" diye konuştu.

Antrenman sırasında Tüpraş İlkokulu öğrencileri, ellerinde davulla sahaya inerek, Kocaelispor için besteledikleri şiiri okudu.

