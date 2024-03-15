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Spor

Anfield'da gol şov! Liverpool, Sparta Prag'a acımadı

Liverpool, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında konuk ettiği Sparta Prag'ı 6-1 mağlup ederek rahat bir şekilde adını çeyrek finale yazdırdı.

15 Mart 2024 Cuma 00:53 - Güncelleme:
Anfield'da gol şov! Liverpool, Sparta Prag'a acımadı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Liverpool ile Sparta Prag karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan karşılaşmayı Liverppol 6-1 kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Darwin Nunez, 8. dakikada Bobby Clark, 10. dakikada Muhammed Salah, 14 ve 55. dakikada Cody Gakpo, 48. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Sparta Prag'ın tek golü 42. dakikada Veljko Birmancevic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 5-1 kazanan Liverpool, bu maçıda 6-1 kazanarak toplam 11-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

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