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Spor

Ange Postecoglou: İnananlar için bir zafer

UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 yenerek kupanın sahibi olan Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou, oyuncularıyla çok gurur duyduğunu söyledi.

AA22 Mayıs 2025 Perşembe 09:01 - Güncelleme:
Ange Postecoglou: İnananlar için bir zafer
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ange Postecoglou, "Tüm duyguları kelimelerle ifade etmek zor. Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. En sevdiğim Avustralya başbakanı Paul Keating'in dediği gibi, 'Beklenmedik bir zaferden sonra bu gerçek, inananlar için bir zafer'. Asla sarsılmayan, bana ve yaptıklarımıza inancını asla kaybetmeyen bir oyuncu grubu vardı." diye konuştu.

Başarıda yönetim kurulundan taraftara kadar herkesin payı olduğunu söyleyen Postecoglou, "Taraftarlarımıza ligde yaşattığımız hayal kırıklığını anlıyorum. Bazılarının daha önce böyle bir gecesi olmamıştı. Bu onlar için bir ödül. Ligde işlerin gidişatına bakıldığında insanların haklı olarak endişeli olduğunu düşünüyorum. Bunun bulunduğumuz yerin gerçek bir yansıması olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Postecoglou, ocak ayında UEFA Avrupa Ligi'ne öncelik vermeye karar verdiğini ve bunun da Premier Lig'de kötü bir sezon geçirmelerine neden olduğunu vurgulayarak, "Aldığım kararlara kadar yaptığım her şey Avrupa'da mümkün olan en iyi şansı yakalamak içindi. Bunun bir bedeli oldu. Ben sadece oyunun sonunun daha önemli olduğunu hissettim." şeklinde konuştu.

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