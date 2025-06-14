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Spor

Ange Postecoglou, Suudi Arabistan yolunda

Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, teknik direktörlük konusunda önemli bir ismi gündemine aldı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Ange Postecoglou ile menajerlik görevi için temasa geçildiği öğrenildi.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Ange Postecoglou, Suudi Arabistan yolunda
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Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, teknik direktörlük konusunda önemli bir ismi gündemine aldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Ange Postecoglou ile menajerlik görevi için temasa geçildiği öğrenildi.

Yapılan haberlerde, Al Ahli yönetiminin mevcut teknik direktör Matthias Jaissle ile yollarını ayırması durumunda, Avustralyalı teknik adamı takımın başına getirmek istediği belirtildi.

BİR DİĞER ADAY XAVI

Al Ahli'nin listesinde yer alan bir diğer dikkat çekici isim ise kısa süre önce Barcelona ile yollarını ayıran Xavi Hernandez. Suudi kulübünün, alternatif adaylarla da görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

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