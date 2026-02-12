İSTANBUL 13°C / 10°C
Spor

Ange Postecoglou'dan eski kulübü Tottenhma'a eleştiri

Premeir Lig ekibi Tottenham Hotspur'un eski teknik direktörü Ange Postecoglou, Kuzey Londra temsilcisi hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Postecoglou, Tottenham'ın üst düzey bir kulüp olmadığını söyledi.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 20:16 - Güncelleme:
Ange Postecoglou'dan eski kulübü Tottenhma'a eleştiri
Tottenham Hotspur'un eski teknik direktörü Ange Postecoglou, Londra ekibi hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Tottenham'ın yapısal olarak "top kulüp" olmadığını savundu.

"HARİKA TESİSLER VAR AMA..."

Postecoglou, kulübün fiziksel altyapısını överken sportif ve mali yapılanmayı eleştirdi:

"Tottenham inanılmaz bir stadyum ve mükemmel antrenman tesisleri kurdu. Ancak harcamalara, özellikle maaş bütçesine baktığınızda bu bir top kulüp değil. Transfer piyasasında agresif davranmadık."

"MENTALİTEYİ KIRDIM"

Avustralyalı teknik adam, kulüpteki kazanamama psikolojisini değiştirmeye çalıştığını belirtti:

"Tottenham'ın mentalitesini kırmaya çalıştım. İkinci yılımda kupa kazanacağımızı söylemem kulüp içindi. İçeride kimse bunu dile getirmeye cesaret edemezdi, çünkü korkuyorlardı."

Postecoglou, kupayla birlikte psikolojik eşiğin aşıldığını ifade etti:

"O bariyeri yıktık ve bir şey kazandık. Peki sonra ne oldu? Her şeyi yıkıp yeniden başladılar. Ne başarmaya çalıştıklarını merak ediyorum."

