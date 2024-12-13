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Spor

Ange Postecoglou'dan Timo Werner yorumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile 1-1 berabere kalan Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou, maçta performans eleştirilen Alman forvet Timo Werner ile ilgili açıklamalarda bulundu.

13 Aralık 2024 Cuma 19:22 - Güncelleme:
Ange Postecoglou'dan Timo Werner yorumu!
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Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Rangers maçında performansı eleştiri alan Timo Werner ile ilgili açıklamalar yaptı.

Ange Postecoglou yaptığı açıklamada, "İnsanların egolarını incitmek konusunda endişelenmeyeceğim. Burası bir futbol kulübü. Timo Werner, milli takımını temsil eden, Şampiyonlar Ligi kazanan bir oyuncu. Takım için önemli bir oyuncu olabilecek seviyede ama bunu henüz sahaya yansıtamadı." ifadelerini kullandı.

Bunun bir eleştiri değil, değerlendirme olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, "Bu bir eleştiri değil, değerlendirmeydi. Kötü oynadıysak kötüdür." diye konuştu.

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