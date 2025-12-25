Angel Correa için Inter Miami düğmeye bastı

Arjantinli yıldız Angel Correa, Meksika'daki etkileyici performansının ardından transfer söylentilerinin merkezine oturdu. Tigres taraftarları uzun vadeli bir birliktelik hayali kurarken, MLS'ten gelen ilgi dengeleri bir anda değiştirdi. Henüz Liga MX kariyerinin altıncı ayında olan Correa'nın geleceği belirsizliğe girdi.

INTER MİAMİ DEVREDE

Inter Miami, Angel Correa'yı transfer listesinde üst sıralara aldı. Javier Mascherano yönetimindeki ve David Beckham destekli MLS şampiyonu, hedefini net koymuş durumda: Lionel Messi'nin etrafına elit bir kadro kurmak ve CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak.