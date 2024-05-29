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Spor

Angel Di Maria, Messi ile takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor

Beşiktaş ile adı anılan Angel Di Maria'dan siyah beyazlı taraftarı üzen haber geldi. Arjantinli yıldızın Messi takımı Inter Miami ile anlaştığı iddia edildi.

29 Mayıs 2024 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Angel Di Maria, Messi ile takım arkadaşı olmaya hazırlanıyor
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Benfica ile sözleşmesi sona eren Angel Di Maria için yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI İDDİASI

Arjantinli yıldız için daha önce Rosario Central ve Beşiktaş gündeme gelmişti. ESPN'in haberine göre, 36 yaşındaki futbolcunun Inter Miami ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de Lionel Messi, Sergio Busquest ve Luis Suarez gibi isimler de forma giyiyor.

BENFICA PERFORMANSI

Benfica'da geride kalan sezonda 48 maçta süre bulan Angel Di Maria, 17 gol attı ve 15 asist yaptı.

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