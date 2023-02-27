Angel Di Maria ve Galatasaray! Transferi resmen duyurdular

2022 Dünya Kupası'nı Katar'da ülkesi Arjantin ile kazanan Angel Di Maria kariyerinde büyük bir başarıya imza atmıştı. İtalya Serie A'da Juventus forması giyen ünlü yıldız sezon sonunda siyah beyazlı ekipten ayrılmaya karar verdi. Angel Di Maria için en büyük adaylardan birisi de Galatasaray...

İTALYANLAR Dİ MARİA'YI DUYURDU

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız ile ilgilendiği haftalardır yazılıyor. Ancak bu kez İtalyan basını Angel Di Maria ile sarı kırmızılıların yaz transfer dönemi için önemli aşama kaydettiğini yazdı. Çizme basınına göre Di Maria yazın Galatasaray'a imza atabilir. Sözleşme imzalamakta acele etmeyen yıldız oyuncu sezon sonuna kadar tüm teklifleri görmek istiyor. Galatasaray'ın Angel Di Maria transferinde an itibariyle en avantajlı kulüp olduğu belirtildi.

GALATASARAY'I AÇIKLAMIŞTI

Arjantin Sportif Direktörü Luciano Nakis geçtiğimiz Ocak ayında katıldığı bir radyo programında yıldız oyuncu hakkında bilgiler paylaşmıştı. Luciano Nakis "Di Maria ilerleyen zamanlarda Galatasaray formasını giyebilir." demişti.

ANGEL Dİ MARİA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

PSG'den ayrılarak Juventus'a transfer olan Arjantinli yıldız bu sezon İtalyan ekibiyle 21 maça çıktı. 13 kez ilk 11'de sahaya çıkan Angel Di Maria 7 gol 6 asistlik performans gösterdi. Öte yandan 35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde oynanan Avrupa Ligi'ndeki Nantes deplasmanında attığı müthiş golle yeniden gündem olmuştu.

Star Gazetesi