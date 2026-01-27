İSTANBUL 16°C / 8°C
Angel Di Maria'dan Jose Mourinho itirafı: Her zaman ona minnettar kalacağım

Yıldız futbolcu Angel Di Maria, Real Madrid'de birlikte çalıştığı deneyimli teknik direktör Jose Mourinho hakkında konuştu ve kendisi için ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.

27 Ocak 2026 Salı 17:29
Angel Di Maria'dan Jose Mourinho itirafı: Her zaman ona minnettar kalacağım
Real Madrid'in eski yıldızlarından Angel Di Maria, İspanyol devinde birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Real Madrid'e Jose Mourinho ile birlikte giden (2010 yılı) Arjantinli yıldız, Mourinho ile çalıştığı dönemi anlattı ve, "Her zaman ona minnettar kalacağım." diye konuştu.

Mourinho'nun kendisi için çok şey ifade ettiğini anlatan Angel Di Maria, "Bana her şeyi verdi. Ona her zaman minnettar olacağım. 2010 Dünya Kupası'nda kişisel olarak başarılı bir turnuva geçirmemiştim ama Real Madrid'e transfer olmamı istedi ve bana destek oldu." sözlerini kullandı.

Jose Mourinho, 2010 yılında imza attığı Real Madrid'den 2013 yılında ayrılmıştı.

37 yaşındaki Di Maria ise 2010 yılında transfer olduğu Real Madrid'den 2014 yılında ayrıldı ve Manchester United'a imza attı.

