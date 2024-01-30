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Spor

Angel Di Maria'dan veda açıklaması!

Benfica'da forma giyen Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, milli takıma veda edeceği tarihi duyurdu.

30 Ocak 2024 Salı 22:19 - Güncelleme:
Angel Di Maria'dan veda açıklaması!
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Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Angel Di Maria geleceğine dair flaş açıklamalarda bulundu.

"VEDA ETMENİN ZAMANI GELDİ"

TYC Sport'a açıklamalarda bulunan Angel Di Maria, Arjantin Milli Takımı'na veda edeceğini açıkladı.

Doğru zamanın geldiğini söyleyen Di Maria, "Sanırım bu kadar. Milli takım serüvenimi Copa América ile sonlandırmaya karar verdim. Bu formaya veda etmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

"LIBERTADORES'LE VEDA ETMEK İSTİYORUM"

Futbolculuk kariyerinin erken dönemlerinde Rosario Central forması giydiğini ama çok kısa süre kaldığını söyleyen Angel Di Maria, "Rosario Central ile Libertadores kazanmak isterdim ama oradaki kariyerim çok kısa sürdü ve bunu gerçekleştirecek zaman bulamadım." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Libertadores bir rüyadan daha fazlası ve onu kazanmak için ölümüne savaşırım. Libertadores'te benim zamanım geldiği zaman yüzde 100 hazır olacağım."

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Benfica formasıyla 27 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 11 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.

  • Angel Di Maria
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