Angel Di Maria'nın yeni adresi belli oldu

İtalya Serie A kulüplerinden Juventus'tan ayrılan Angel Di Maria'nın gelecek sezon formasını giyeceği takım yavaş yavaş netleşiyor.

Angel Di Maria, önümüzdeki hafta Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica ile sözleşme imzalayacak.

İtalyan basınından Fabrizio Romano'nun haberine göre; Angel Di Maria, önümüzdeki hafta Benfica ile sözleşme imzalayacak.

Oyuncu ile sözlü anlaşmaya varan Portekiz ekibinin kısa süre içinde transferi resmiyete dökeceği belirtildi. Anlaşmanın ise Haziran 2024'e kadar geçerli olacağı aktarıldı.

Juventus ile 40 maça çıkan Arjantinli yıldız 8 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.