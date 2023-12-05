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Spor

Angelino, Galatasaray'da kalmak içi her yolu deniyor!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak bir türlü istenen seviyeye ulaşamayan Angelino sürpriz bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekipte kalmak isteyen İspanyol futbolcu, kulübü Leipzig'ten bonservisi için indirim talep etti.

Sabah5 Aralık 2023 Salı 10:01 - Güncelleme:
Angelino, Galatasaray'da kalmak içi her yolu deniyor!
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Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Angelino, kulübü Leipzig'den bonservisinde indirim talep etti.

Kiralık sözleşmesinde 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 18 kez sahaya çıktı. İspanyol sol beke 6 milyon Euro bonservis ödemek istemeyen yönetim, Leipzig ile zorunlu satın almadaki 20 maçlık opsiyonun kalkması için görüşüyor.

"G.SARAY'DA KALMAK İSTİYORUM, İNDİRİM YAPIN"

Alman kulübü isteği kabul etmezken Angelino devreye girdi. İspanyol oyuncu, bu madde nedeniyle Süper Lig'de oynatılmadığı bilgisini Leipzig idarecileri ile paylaşırken, "Galatasaray'da kalmak istiyorum. Bonservis bedelinde indirim yapın' mesajını iletti.

"ÜCRETİMİ DE İNDİRİRİM"

26 yaşındaki oyuncu ayrıca 2.3 milyon Euro'luk yıllık ücretinde de indirim yapabileceğini Galatasaray yönetimine iletti.

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