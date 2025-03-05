Angelino: Hedefim milli takım

Roma forması giyen Angelino, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Angelino, "Ranieri'nin beni kullanma, oynatma şeklini seviyorum. Sol kanat bek pozisyonunda kendimi rahat hissediyorum." dedi.

Performansı için mutlu olduğunu söyleyen İspanyol futbolcu, "Şu anda mutluyum ama takımın durumu ve performansı için daha da mutluyum. Eğer bu kadar iyi oynuyorsam, bu takım sayesinde." diye konuştu.

Hedefinin milli takım olduğunu söyleyen Angelino, "İspanya Milli Takımı'nın kadrosuna davet edilmek benim hayalim ve kendim için belirlediğim bir hedef. Çok çalışarak bunu başarabilir ve çağrılmayı hak edebilirim." dedi.

Angelino, son olarak Athletic Bilbao karşılaşması için, "Onlara karşı sakin ve öz güvenli oynayacağız." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Roma'da bu sezon 38 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı ve 6 asist yaptı.