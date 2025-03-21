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Spor

Angelino: Kariyerimin en iyi dönemindeyim

Roma forması giyen Angelino, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız sol bek İtalyan ekibinde kariyerindeki en iyi dönemi yaşadığını söyledi.

Haber Merkezi21 Mart 2025 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Angelino: Kariyerimin en iyi dönemindeyim
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Roma forması giyen Angelino, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

İspanyol futbolcu, performansıyla ilgili, "Performansımın artması sadece benimle ilgili değil, takımla ilgili. Artık bana daha uygun bir pozisyonda oynuyorum. Takım arkadaşlarım ve geldiğinden bu yana beni en iyi şekilde kullanan Claudio Ranieri'nin performansımdaki etkisi çok fazla. Onun güveni ve takımın performansı fark yaratıyor. Roma'da gerçekten çok mutluyum, kariyerimin en iyi dönemindeyim ve bu şekilde devam etmek istiyorum." dedi.

"UZUN SÜRE KALMAK İSTİYORUM"

Roma'da kariyerine devam etmek istediğini söyleyen Angelino, "Burada gerçekten iyi hissediyorum ve uzun süre kalmak istiyorum." diye konuştu.

İspanya Milli Takımı'nda forma giymek istediğini de söyleyen Angelino, 28 yaşındaki savunma oyuncusu, "Milli takımda çok fazla rekabet var ama umarım bu gerçekleşir." sözlerini sarf etti.

Roma'da bu sezon 42 maça çıkan Angelino, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

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